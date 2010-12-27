Спасенные из пещеры в Таиланде дети получили футболки от хорватских футболистов

Всего Хорватский футбольный союз отправил 12 футболок.

Спасенные из пещеры в Таиланде дети получили 12 футболок от хорватских футболистов. Об этом сообщается на официальной странице Хорватского футбольного союза в Twitter.

Напомним, 23 июня пропали игроки из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер. Они зашли в 7-ми километровую пещеру Тхам Луанг и оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней, а операция по спасения длилась трое суток.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино приглашал детей, спасенных из пещеры, в Россию на финал ЧМ-2018. Однако врачи не отпустили подростков.

Фото: Twitter / HNS | CFF