Шоу-рум фабрики “Футболка-оптoм.рф” откроется в Петербурге в феврале 2024 года

Одним из главных преимуществ открытия шоу-рума является возможность прямого контакта между заказчиком и производителем.

Крупная российская швейная фабрика "Футболка-оптoм.рф", зарекомендовавшая себя на рынке производства трикотажной одежды, в феврале открывает свой шоу-рум в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на серийном и индивидуальном пошиве, дизайне одежды для корпоративных нужд, мерчандайзинг одежды, а также предлагает услуги печати и вышивки на текстильных изделиях. Сотрудничество с "Футболка-оптом.рф" выгодно по ряду причин. Во-первых, компания использует только высококачественные материалы и современное оборудование для производства своей продукции. Во-вторых, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет учитывать все пожелания заказчика и создавать уникальные изделия. В-третьих, компания предлагает гибкую систему скидок для оптовых покупателей и постоянных клиентов.

Шоу-рум станет местом, где заказчики и дизайнеры смогут обсудить свои проекты, выбрать модели и ткани, а также познакомиться с уже готовыми изделиями, образцами вышивки и шелкотрафаретной печати. Здесь можно будет оформить заказ на одежду с индивидуальным дизайном, в том числе футболки, толстовки, поло и многое другое.

Открытие локации в Санкт-Петербурге является частью стратегии развития швейной фабрики "Футболка-оптoм.рф", направленной на расширение географии присутствия, увеличение числа клиентов, более качественной коммуникации и обеспечения сервиса обслуживания существующей клиентской базы. В планах компании – открытие новых офисов в других городах России и ЕАЭС, а также развитие онлайн-торговли и сотрудничество с оптовыми покупателями.

Одним из главных преимуществ открытия шоу-рума является возможность прямого контакта между заказчиком и производителем. Таким образом, клиенты смогут контролировать процесс создания своего заказа и вносить коррективы на любой стадии, и что не мало важно забирать свои заказы без лишних затрат на логистику.

Расходы на логистику, являются немаловажной статьей при планировании заказа клиентами, и мы очень рады, что у нас появится возможность сэкономить бюджеты нашим партнерам! – отметило руководство фабрики

"Футболка-оптом.рф" стремится стать надежным партнером для корпоративных клиентов и предпринимателей Санкт-Петербурга, обеспечивая высокое качество услуг и индивидуальный подход.

Фото: футболка-оптом.рф