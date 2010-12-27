Сборная Хорватии пожертвует призовые деньги малоимущим детям

Дети смогут провести каникулы на Адриатическом море.

Футболисты сборной Хорватии пожертвуют все призовые деньги малоимущим детям. Об этом сообщил главный тренер команды Златко Далич на странице в Facebook.

Спортсмены получили премиальные за второе место на ЧМ-2018 и решили их потратить на благотворительность. Благодаря этим деньгам дети смогут провести летние каникулы на Адриатическом море, которого никогда не видели.

Напомним, 15 июля на московском стадионе "Лужники" состоялся финальный матч ЧМ-2018. Чемпионами мира по футболу стали французы. Второе место заняли хорваты, третье — бельгийцы.

Ранее мы писали, что футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни.

Фото: ru.fifa.com