Хоровое училище имени М.И. Глинки представит свое мастерство в Китае

Программа начнется с концертов в Русском Доме культуры при Посольстве РФ в Пекине 13 и 14 марта.

С 12 марта по 1 апреля Хоровой училище имени М.И. Глинки, одно из старейших в России учреждений хорового искусства, отправится на гастроли в Китай. Эти выступления станут важным элементом культурного обмена между двумя странами и позволят продемонстрировать богатую традицию русского хора, информирует комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Программа начнется с концертов в Русском Доме культуры при Посольстве РФ в Пекине 13 и 14 марта. Затем коллектив выступит в городах Шанхай, Ханчжоу, Чунцин, Чэнду, Тяньцзинь и Гуанчжоу. В репертуаре будут представлены как классическая музыка, так и народные песни. Особое внимание уделено совместным выступлениям с китайскими хорами, включающим исполнение произведений китайской традиционной музыки.

Репетиции с китайскими мастерами, обмен музыкальными техниками и знакомство с особенностями восточного вокала представляют уникальную возможность для молодых музыкантов из Петербурга. Помимо музыкального мастерства, участники гастролей узнают многое о культуре Китая. В свободное от выступлений время их ждет увлекательное путешествие по культурным достопримечательностям, включая посещение Шаолинского монастыря, парка панд, площади Тяньаньмэнь, Храма Неба и Врат Небесного Спокойствия в Пекине, а также Древней улицы Цзиньли в Чэнду. Завершит программу дружеский футбольный матч в Шанхае между участниками гастролей.

Фото: комитет по культуре Санкт-Петербурга