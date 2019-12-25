Хореограф-постановщик шоу-променада "Письма": "Иногда от моей героини мне становится не по себе"

Piter.tv пообщался с Ольгой Бараньяи о новом иммерсивном шоу, показ которого продолжается в Петербурге.

В Северной столице продолжаются показы новой иммерсивной постановки – шоу-променада "Письма". Испытать редкий опыт в ближайшие месяцы смогут стать посетители особняка на Дворцовой набережной, 20, где ранее зрители могли наблюдать за шоу "Вернувшиеся" и "Безликие".

Шесть историй в рамках шоу основаны на материалах из дневников и переписок знаменитых людей XIX-XX веков – Фриды Кало, Маты Хари, Федора Достоевского, Джуди Гарленд, Франца Кафки, а также французских поэтов Поля Верлена и Артюра Рембо. Создатели шоу рассказали Piter.tv, что просмотр постановки предусматривает соблюдение социальной дистанции в группах до 25 человек.

В постановке принимают участие ведущие солисты Большого Театра (Кристина Кретова и Игорь Цвирко), а также знаменитые хореографы шоу "Танцы" на ТНТ – Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко.

Цельное построение сцен и наличие проводника в группах зритеоей позволят глубже воспринимать весь сюжет, а также даст возможность взглянуть на подлинные истории знаменитых людей глазами современного режиссера – Балажа Бараньяи, который также сыграл роль Артюра Рембо в одной из постановок. Хореограф известен российским зрителям по участию в постановке шоу "Безликие", над которым он работал в команде Мигеля – наставника "Танцев".

Мату Хари в шоу "Письма" сыграла хореограф-постановщик шоу Ольга Бараньяи, которая рассказала Piter.tv немного личного о своей героине.

С чего началась ваша актёрская деятельность? Какие душевные мотивы сподвигли?

Непременно уточню: был детский театральный кружок и студия кукольного театра с очень смешным педагогом. Я часто выступала "лисой".

Ещё с 5 лет был спорт (художественная гимнастика), в котором были нормативы и элементы. Были зрители на трибунах, которые хлопали. Потом я попала в танец - джаз-модерн, эстрада.. И тоже были зрители, и они тоже хлопали. Но тут ещё была сцена со всей её магией. И всё... Когда ты понимаешь, что ничто другое тебе не приносит такого потока ощущений, ясности, счастья, если хотите. Это будто другое состояние себя – Настоящее. Понятное. Точное. Это как верхняя фиолетовая чакра в самом раскрытом виде... У меня так это устроено.

Какие у вас взаимоотношения с мужем-постановщиком в рамках произведения? Вас называют "музой" спектакля – это ли подходящее определение?

Я покорная, веселая, то свой парень, то девочка-Жар-птица, упрямая, бесстрашная, легкая и выносливая. Чем не Муза?

На самом деле, я полностью доверяю Балажу в постановочном процессе, что называется, "слепо". Позволяю ему делать так, как он хочет. Иногда что-то предлагаю, иногда он мне разрешает самой что-то сделать. И "рубашка" шьётся...

Сложно ли играть свою героиню? Как вживались в роль? Как узнавали героя поближе? Ощущаете ли идиллию или схожесть в чем-то с героем?

Я никогда не думала, сложно мне или нет играть Её. Я так вообще не мыслю. Это как в любви, сложно тебе или нет? Всегда по-разному... Сложность может проявиться, во многих мелочах – от эмоционального состоянии меня, самочувствия моего тела, до того, как волосы легли в прическу.

Разное бывает, но я смогла полюбить свою героиню и найти в ней значимые для себя особенности. Нашла сочувствие к ней, зависть, нежность к ней... И вот так мы с ней и живем. Что-то во мне таким эхом отзывается, что иногда становится не по себе!

Ранее мы сообщали о том, что актриса Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и снова стала участницей иммерсивного шоу "Вернувшиеся".

Фото: moshkov2.ru