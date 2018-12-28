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Актриса Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и возвращается в иммерсивное шоу
Сегодня, 17:34
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smirenny

Актриса Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и возвращается в иммерсивное шоу

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Создатели полностью переоборудовали особняк на Дворцовой, 20, под иммерсивное шоу.

В субботу и воскресенье, 31 и 1 ноября соответственно, роль героини Регины Энгстранд сыграет Кристина Асмус. Актриса вылечилась от коронавируса и возвращается в строй. 

Отмечается, что шоу пройдет в новых роскошных декорациях: создатели переоборудовали особняк на Дворцовой, 20. Зрители увидят антикварную мебель, достоверные старинные дневники и книги, а также вековые подсвечники, лампы и картины. Сообщается, что ранее декорации находились в особняке Дашкова.

На входе посетителям измерят температуру, выдадут маску и попросят обработать руки антисептиком. 

Ранее мы писали, что более 10 актеров театра Ленсовета в Петербурге заразились коронавирусом.

Фото: vk.com/dashkov5

Теги: иммерсивное шоу, иммерсивное шоу вернувшиеся
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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