Актриса Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и возвращается в иммерсивное шоу

Создатели полностью переоборудовали особняк на Дворцовой, 20, под иммерсивное шоу.

В субботу и воскресенье, 31 и 1 ноября соответственно, роль героини Регины Энгстранд сыграет Кристина Асмус. Актриса вылечилась от коронавируса и возвращается в строй.

Отмечается, что шоу пройдет в новых роскошных декорациях: создатели переоборудовали особняк на Дворцовой, 20. Зрители увидят антикварную мебель, достоверные старинные дневники и книги, а также вековые подсвечники, лампы и картины. Сообщается, что ранее декорации находились в особняке Дашкова.

На входе посетителям измерят температуру, выдадут маску и попросят обработать руки антисептиком.

Ранее мы писали, что более 10 актеров театра Ленсовета в Петербурге заразились коронавирусом.

Фото: vk.com/dashkov5