Кристина Асмус стала актрисой иммерсивного шоу "Вернувшиеся" в Петербурге

Также главные роли сыграют Татьяна Бабенкова и Валерия Шкирандо.

Театральное шоу "Вернувшиеся" обновило актёрский состав.

Уже весной на спецпоказах зрители увидят известных российских актрис— Кристину Асмус и Татьяну Бабенкову в роли Регины и Валерию Шкирандо в роли Хелен Алвинг.

Татьяна Бабенкова сыграет в мартовских спектаклях. В апреле зрители увидят Валерию Шкирандо. Шоу с Кристиной Асмус состоится в мае.

"Вернувшиеся" — иммерсивное шоу с полным эффектом погружения зрителя, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Оно проходит в старинном особняке в самом центре Петербурга.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге проходит иммерсивное шоу "Дориан Грей".

Фото: ВКонтакте