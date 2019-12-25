Хореограф Борис Эйфман представит второе обращение к жизни и творчеству Мольера

Мольер, создавший театр, является наиболее близким художником для Бориса Эйфмана.

Сегодня и завтра, 6 и 7 апреля, на сцене Александринского театра состоится мировая премьера спектакля "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Начало — в 20:00.

Спектакль станет вторым обращением Бориса Эйфмана к биографии и творчеству знаменитого комедиографа. Первое зрители увидели в 2001 году. Теперь образ французского литератора станет еще более четким, а предыстория, из которой возникают бессмертные комедии — более понятной.

В балете "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" мы движемся извилистыми дорогами судьбы Жана-Батиста – от пыльных повозок, в которых колесит по Франции бродячий театр-семья, до триумфа королевской труппы Пале-Рояля и последнего появления перед публикой ее прославленного руководителя и актера. рассказал Борис Эйфман.

Мольер — комедиограф XVII века, создатель классической комедии, актер, а позже директор театра. Наиболее известные пьесы — "Тартюф, или Обманщик", "Дон-Жуан", "Скупой", "Мещанин по дворянстве".

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев