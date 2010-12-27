Холодная вода и электричество вернулись в дома выборжан

Горожане пробыли без света и холодной воды два часа.

Электричество и холодная вода вновь радуют жителей Выборга. Напомним, вчера, 27 июня, примерно в 22:00 в городе произошло аварийное отключение света и холодной воды. Ситуация нормализовалась лишь к 00:00.

авария произошла на 26-й подстанции 110 кВ из-за короткого замыкания. В связи с этим водозаборные и водоочистные Выборга были подключены по второй категории надежности — с резервным вводом. При отключении одной линии Ленэнерго не удалось переключить на вторую из-за вывода трансформатора на техническое обслуживание. — сообщили в пресс-службе Ленэнерго.

Ремонтные работы были произведены компанией сразу же после поступления сигнала об аварии. Таким образом горожане пробыли без света и холодной воды два часа.