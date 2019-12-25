  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Группа Hollywood Undead отменила концерты в Москве и Петербурге
Сегодня, 13:46
116
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Группа Hollywood Undead отменила концерты в Москве и Петербурге

0 0

Решение было принято под давлением публики.

Концерт рок-группы Hollywood Undead в России отменяется. Начало продаж билетов должно было состояться 16 октября, однако, концертное агентство "Мельница" сообщило, что в последнюю минуту, под давлением публики, группа приняла решение перенести свой приезд в Россию.

Сами артисты огорчены сложившейся ситуацией и искренне рассчитывают однажды посетить страну и порадовать поклонников живым выступлением.

Информация о предстоящих концертах появилась 13 октября. Изначально предполагалось провести шоу 28 мая 2026 года в Москве ("ВТБ Арена") и 30 мая в Петербурге ("СКА Арена").

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых. 

Фото: пресс-служба концертного агентства "Мельница"

Теги: hollywood undead, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии