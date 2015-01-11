Hollywood Undead даст концерт в Петербурге в 2026 году

Американская группа даст шоу в "СКА Арене" 30 мая 2026 года.

Американская рок-группа Hollywood Undead объявила о концертах в России, которые состоятся весной 2026 года. Музыканты выступят в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает концертное агентство "Мельница".

Согласно опубликованному расписанию, группа выйдет на сцену "ВТБ Арены" в Москве 28 мая, а через два дня, 30 мая, даст концерт в петербургской "СКА Арене". Продажа билетов начнётся 16 октября. Агентство уточнило, что шоу будет включать как известные хиты коллектива, так и новые композиции из предстоящего релиза.

Hollywood Undead были основаны в 2005 году в Лос-Анджелесе и известны сочетанием рэпа и альтернативного рока. Ранее музыканты планировали выступить в России летом 2022 года, однако мероприятие было перенесено. Новые даты станут частью их мирового тура 2026 года.

