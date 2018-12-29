Бывшему хоккеисту СКА пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с "Коламбусом"

Такое предложение поступило Артемию Панарину.

Бывшему хоккеисту петербургского СКА Артемию Панарину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с американским хоккейным клубом "Коламбус". Соответствующее предложение в адрес игрока поступило от одного из баров города в штате Огайо.

Представители заведения разместили на улице рекламный плакат внушительных размеров, на котором опубликовано предложение и изображение бутылки водки.

Напомним, контракт россиянина с американским клубом истекает летом 2019 года. В этом сезоне спортсмен набрал в НХЛ 45 очков (13 шайб+32 передачи) в 40 матчах.

Ранее мы писали, что "Зенит" надеется купить 20-летнего бразильского защитника Лоди.

Фото: Instagram / highbankdistillery

Видео: Instagram / artemiypanarin