Хоккеист Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам в ходе плей-офф НХЛ

Прошлые клубные рекорды принадлежали хоккеистам Мариану Габорику и Уэсу Уолсу.

Российский хоккеист Кирилл Капризов отличился по голам в ходе плей-офф НХЛ, повторив рекорд "Миннесоты". Об этом стало известно после встречи с командой "Сент-Луиса".

Капризов оформил пятый гол в серии против команды "Сент-Луиса". Таким образом, ему удалось повторить клубный рекорд, принадлежавший хоккеистам Мариану Габорику и Уэсу Уолсу. Кроме того, российский форвард стал четвертым хоккеистом с пятью и более голами в ходе одного розыгрыша.

В Северной Америке по достоинству оценили усилия российского спортсмена. Так, например, известный инсайдер Грег Вышински упомянул об успехах Капризова, а также выделил особую роль спортсмена в "Миннесоте". По его мнению, Капризов является системообразующим игроком.

Напомним, что пятый матч серии состоится на льду "Миннесоты" в Сент-Поле.

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Видео: YouTube / NHL Video