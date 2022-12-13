Игра выйдет в свет 10 февраля.

Hogwarts Legacy позволит плавать, гладить кошек и обращать врагов в пыль — новый геймплей и впечатления журналистов. Вечером 25 января завершилось время эмбарго на публикацию геймплеев и обзоров новой фэнтезийной игры по вселенной "Гарри Поттера". Разработкой проекта занимались специалисты студии Avalanche Software. Известно, что представителям прессы позволили поиграть в Hogwarts Legacy на специальном мероприятии Warner Bros. Games в течение около двух часов.

СМИ особенно отметили боевую систему. Они сочли, что сражения получились достаточно сложными, разнообразными и динамичными. Установлено, что игроки смогут при необходимости буквально расщепить противника в пыль, а также применять "непростительные заклинания".

Журналисты узнали о том, что в проекте можно нырять в воду или гладить питомцев. Блогер с ником MKIceAndFire опубликовал в YouTube-канале 47-минутный ролик с геймплеем Hogwarts Legacy. Пользователь включил в видео прохождение миссии с освобождением дракона, а также исследованием Хогвартса, общение с персонажами, выполнением квестов и полеты на метле.

Напомним, что события Hogwarts Legacy развернутся в XIX веке. Геймерам получат роль нового студента магической школы, которая таит в себе опасный секрет. В проекте создатели пообещали добавить глубокий редактор персонажа и никаких микротранзакций.

Вышел кинематографичный трейлер игры Hogwarts Legacy.

Фото и видео: YouTube / GamesRadar