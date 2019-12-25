Утренний туман в Петербурге 11 ноября сменится хмурым небом и сыростью

Температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов.

В среду, 11 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Горожан ждет облачная с прояснениями погода. В начале дня местами сохранятся очаги туманов, после полудня пройдут небольшие осадки. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +2…+4 градусов. В Ленобласти ожидается 0…+5 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

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