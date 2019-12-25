Хлопок газа произошел в жилом доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек

Причины произошедшего устанавливаются.

Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел на пятом этаже жилого дома в российском городе Тольятти. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны по Самарской области. Информацию об инциденте также подтвердил местный губернатор. Известно, что спасатели эвакуировали из издания 80 человек, включая 15 несовершеннолетних граждан. Никто не пострадал и не был ранен.

В 01:43 24 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме. (...) Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация. сообщение от ГУ МЧС по региону

В результате произошедшего оказались повреждены межкомнатные перегородки внутри трех квартир и остекления комнат. Однако несущие конструкции многоэтажного жилого дома не пострадали. Эвакуированные жильцы размещены в пункте временного размещения (ПВР), размещенного на базе школы. Туда они были доставлены на двух автобусах. На месте происшествия задействованы 60 специалистов и 21 единица специальной техники.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области