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Хлебнувшего уксуса петербуржца спасают в больнице от ожогов
Сегодня, 11:44
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Alena_Zinovieva

Хлебнувшего уксуса петербуржца спасают в больнице от ожогов

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У мужчины диагностировали острое отравление уксусом, ожог ротоглотки и слизистой пищевода.

В понедельник, 5 октября, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли 30-летнего мужчину, который отравился уксусом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи скорой помощи забрали пострадавшего из квартиры дома на улице Бабушкина. У мужчины диагностировали острое отравление уксусом, ожог ротоглотки и слизистой пищевода. В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.

Мужчина был судим за побои и незаконную рубку леса. Кроме того, его неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за пьяные выходки на улице и нарушение ПДД.

Ранее мы писали, что после гибели подростка в Петербурге завели дело о доведении до самоубийства.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, скорая помощь, уксус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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