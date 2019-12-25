Хлебнувшего уксуса петербуржца спасают в больнице от ожогов

В понедельник, 5 октября, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли 30-летнего мужчину, который отравился уксусом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Врачи скорой помощи забрали пострадавшего из квартиры дома на улице Бабушкина. У мужчины диагностировали острое отравление уксусом, ожог ротоглотки и слизистой пищевода. В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.
Мужчина был судим за побои и незаконную рубку леса. Кроме того, его неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за пьяные выходки на улице и нарушение ПДД.
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Фото: Piter.TV
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