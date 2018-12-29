Хлеб в России может подорожать еще на 6-7%

Это связывают с подорожанием пшеницы.

В скором времени хлеб в России может стать еще дороже на 6-7%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на сообщение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз".

Подорожание хлеба связывают с ростом цен на пшеничную муку высшего сорта (за год стоимость повысилась почти на 30%). На 40% повысились цены и на саму пшеницу хлебопекарных сортов и на 50% подорожало фуражное зерно.

Из данных Росстата стало известно, что средняя цена на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в 2018 году выросла на 5,39% (килограмм хлеба в январе 2018 года стоил 45,67 руб., а в декабре 2018 он стал стоить 48,13 руб.).

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