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В новом клипе Веры Брежневой лямки платья спадают с плеч певицы 35 раз

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5 июня состоялась премьера клипа на песню "Близкие люди" Веры Брежневой. Режиссером видео выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Танцующая Вера Брежнева, яркое желтое платье и солнечные улицы города Львова – все эти приемы использовал автор клипа по-максимуму. Но на этом креатив Алана не закончился, на протяжении всего видео лямка плече Веры танцует вместе с ней.

 Сюжет клипа прост – Вера прогуливается по старому городу, озаряя прохожих своей улыбкой и даря хорошее настроение. Дает понять всем вокруг, что “Все вокруг близкие люди”. Экс-солистка группы "Виа Гра" и супруга Константина Меладзе демонстрирует отличную фигуру и хорошую спортивную подготовку: в одном из фрагментов видео она запрыгивает в идущий на ходу трамвай.

 Видео набрало уже около 6 миллионов просмотров на YouTube. Больше всего почитателей певицы поразило желтое ретро-платье. На протяжении всего клипа она порхает в нем как бабочка и платье развивается на ветру. Девушки в восторге! 

Самое интригующее – лямка на правом плече Веры. Она спадает 35 раз! А в других кадрах чудесным образом снова оказывается на своем месте. 

Видео - YouTube/Вера Брежнева OFFICIAL

Фото - Instagram/ververa

 

Теги: алан бадоев , близкие люди , вера брежнева , шоубизнес
Категории: Новости шоу-бизнеса России Новости шоу-бизнеса

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