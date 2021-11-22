Хирурги удалили петербуржцу опухоль весом 26 кг

Операция длилась 3 часа и прошла успешно.

В Петербурге хирурги удалили пациенту липосаркому забрюшинного пространства. Вес опухоли составил 26 кг. Операцию проводили в Городском клиническом онкологическом диспансере, сообщили в комздраве Петербурга.

К медикам 59-летний пациент обратился с жалобами на боли в боку, спине и увеличение размеров живота. Выяснилось, что у него липосаркома забрюшинного пространства. Она занимала почти всё пространство, из-за неё сместились органы брюшной полости и забрюшинного пространства.

Врачи сделали комбинированное удаление опухолевых узлов с удалением правой половины ободочной кишки. Операция длилась 3 часа и прошла успешно.

Липосаркома – одна из наиболее частых злокачественных опухолей мягких тканей. Развиваясь из клеток жировой ткани, она может поражать различные части тела организма, но ее излюбленными местами служат конечности и забрюшинное пространство. Забрюшинное пространство — это прослойка жировой ткани, идущая по задней стенке живота. В нем располагаются жизненно важные органы и сосуды.

Фото: Piter.tv