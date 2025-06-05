Хинштейн: у властей нет сведений о местонахождении 576 жителей курского приграничья

Александр Хинштейн рассказал о поиске сведений о том, где оказались жители приграничья регионы после атак ВСУ.

Данных о местонахождении 576 жителей приграничных районов Курской области пока нет. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он презентовал отчет о результатах деятельности местного правительства за последние полгода работы. Чиновник добавил, что с украинской территории домой удалось вернуть 1 061 местного жителя, которые находятся в приграничье.

К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям... Александр Хинштейн, врио главы региона

Александр Хинштейн отметил, что в общей сложности в реестре лиц, утративших связь с родственниками, сейчас остаются 2 287 человек. Порядка 1 290 российских граждан были найдены. Местные власти установили примерное местонахождение 421 человека. Сейчас чиновники рассчитывают, что все эти лица смогут воссоединиться со своими родными и близкими.

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Фото и видео: Вконтакте / "Сейм" | Курская область