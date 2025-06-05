Хинштейн: СЭЗ в Курской области поможет получить 40 новых инвестпроектов

Александр Хинштейн призвал развивать экономическую составляющую в регионе.

Свободная экономическая зон в Курской области поможет получить региональной администрации 40 новых инвестиционных проектов. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он презентовал отчет о результатах деятельности местного правительства за последние полгода работы. Чиновник пояснил, что говорит о соглашениях на общую сумму в районе 300 миллиардов рублей.

Расчеты сделанные показывают, что в случае создания свободной экономической зоны, мы можем получить 40 новых инвестиционных проектов на сумму почти 300 млрд рублей, что даст дополнительно почти 15,5 млрд рублей налогов. Александр Хинштейн, врио главы региона

Александр Хинштейн добавил, что режим СЭЗ в настоящее время распространен на девять муниципальных образований. Администрация называет расширение СЭЗ одной из важных мер социально-экономического развития в регионе. Чиновник призвал коллег привлекать к работе на территории Курской области инвесторов. Это позволит развивать экономическую систему, создавать рабочие места.

Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря.

Фото и видео: Вконтакте / "Сейм" | Курская область