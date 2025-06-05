Хинштейн: ВСУ повредили более 400 жилых домов в Курской области с декабря

Александр Хинштейн напомнил о помощи людям, пострадавшим от атак ВСУ.

Около 120 многоквартирных и 323 частных дома повреждены на территории Курской области в период с декабря 2024 года по настоящее время в результате преступных действий Вооруженных сил Украины в российском регионе. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он презентовал отчет о результатах деятельности местного правительства за последние полгода работы

С декабря 24-го года в общей сложности было повреждено в результате преступных действий ВСУ в разной степени 119 многоквартирных домов и 323 частных домовладений. Александр Хинштейн, врио главы региона

Эксперт добавил, что на сегодняшний момент 73 процента пострадавших домов индивидуальных и 62 процентов МКД уже восстановлены, но работы все еще ведутся. Также известно, что 297 мирных жителей Курской области, которые пострадали в результате атак армии киевского режима с декабря 2024 года, получили медицинскую помощь.

Пострадавший при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву.

Фото и видео: Вконтакте / "Сейм" | Курская область