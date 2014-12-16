Пострадавший при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву

Александр Хинштейн рассказал о состоянии Николая Волобуева, травмированного из-за работы ВСУ.

В Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве доставлен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший накануне в результате атаки беспилотника. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в Telegram сделал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Российский чиновник пояснил, что его коллега был доставлен в столицу в ночь на 23 мая. Встречали в ЦИТО пациента совместно с лечащим персоналом и министром по здравоохранению Михаилом Мурашко.

Несмотря ни на что, настрой у главы района боевой, держится молодцом: переживает, что придётся провести какое-то время в больнице, а не на работе. Александр Хинштейн, врио главы региона

Врио губернатора Курской области добавил, что главу Беловского района готовят к операции. Александр Хинштейн пояснил, что после удара беспилотника ВСУ у его коллеги врачи зафиксировали минно-взрывную травму, а также перелом костей таза и руки.

Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина о своем умении "выбивать деньги".

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн