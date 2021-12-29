В ГД призвали решать проблему системно.

Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн назвал проблему мигрантов "не национальной, а цивилизационной". Такое мнение политик высказал на платформе Telegram в собственном аккаунте. Председатель профильного комитета нижней палаты парламента РФ по информационной политике и СМИ объяснил, в чем видит проблему трудовых иностранцев в нашей стране. По словам спикера, в РФ мигрируют далеко не самые лучшие представители своих народов.

Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки. Александр Хинштейн, депутат ГД

Эксперт подчеркнул в посте в социальных сетях, что дети мигрантов отличаются от коренных россиян по воспитанию, менталитету и культуре. В данной ситуации идет речь о цивилизационных различиях. Он призвал решать вопрос системно, так как отсутствие решения приведет РФ к печальным последствиям.

Володин опубликовал перечень законов, вступающих в силу с 1 февраля.

Фото: Госдума России

