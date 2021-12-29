Володин опубликовал перечень законов, вступающих в силу с 1 февраля

ПРедседатель ГД рассказал гражданам страны о новых социально значимых законах.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин опубликовал в собственном Telegram-аккаунте перечень новых российских социально значимых законов, вступающих в силу с февраля или с конца января. В частности, материнский капитал власти проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции - на 8,4%. По словам парламентария, размер социальных выплат на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тысяч рублей, а на второго - до 693,1 тысяч рублей.

Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой - 1 января 2007 года - выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми. комментарий Вячеслава Володина

Также в законную силу выступает документ, который защищает минимальный доход должников от взыскания. По словам Володина, россияне получили возможность подать заявление (с реквизитами банковского счета) о том, что хотят сохранить на нем сумму, равную прожиточному минимуму в регионе. Данный закон защищает граждан в трудной жизненной ситуации. По мнению политика Володина, люди не должны оставаться без средств к существованию.

Неработающие российские пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше уровня инфляции - на 8,6%. Также им положена доплата за январь. Речь идет о разнице между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%) и 8,6%.

С начала следующего месяца в законную силу вступает документ о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов. Ужесточенное наказание также касается лиц, совершивших насильственные действия против детей до 18 лет (ранее закон предусматривал только до 14 лет), или это злодеяние в отношении двух и более пострадавших, или в сопряжении с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Фото: Госдума России

