Химики СПбГУ выяснили, как определить наличие консервантов в безалкогольных напитках

Анализ соков и газированных напитков длится не более пяти минут.

Молодые ученые СПбГУ разработали экспресс-тест на наличие консервантов E200 и E210 в безалкогольных напитках. Об этом пишет "Газета.Ru" в субботу, 19 августа, ссылаясь на пресс-службу вуза.

При разработке метода специалисты проверили различные напитки для детей, поскольку именно дети наиболее восприимчивы к воздействию пищевых добавок.

Наш способ предполагает извлечение консервантов Е200 и Е210 из напитков в расплав природного терпеноида – ментола, с последующим определением аналитов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием. Разработанный способ является селективным, чувствительным и позволяет определять содержание консервантов на уровне ниже их предельно допустимых концентраций. Ирина Тимофеева, профессор Института химии СПбГУ

Так, анализ соков и газированных напитков длится не более пяти минут.

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