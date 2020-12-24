Химики СПбГУ выяснили, как определить наличие консервантов в безалкогольных напитках

Молодые ученые СПбГУ разработали экспресс-тест на наличие консервантов E200 и E210 в безалкогольных напитках. Об этом пишет "Газета.Ru" в субботу, 19 августа, ссылаясь на пресс-службу вуза.
При разработке метода специалисты проверили различные напитки для детей, поскольку именно дети наиболее восприимчивы к воздействию пищевых добавок.
Наш способ предполагает извлечение консервантов Е200 и Е210 из напитков в расплав природного терпеноида – ментола, с последующим определением аналитов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием. Разработанный способ является селективным, чувствительным и позволяет определять содержание консервантов на уровне ниже их предельно допустимых концентраций.
Ирина Тимофеева, профессор Института химии СПбГУ
Так, анализ соков и газированных напитков длится не более пяти минут.
Ранее мы рассказывали о том, что архитектурный стандарт для соцобъектов разработали в Ленобласти.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все