  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Продажи безалкогольных напитков в Петербурге увеличились на 26%
Сегодня, 9:00
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Продажи безалкогольных напитков в Петербурге увеличились на 26%

0 0

Эксперты отмечают, что тенденция связана с жарким летом.

В Петербурге в 2024 году продажи безалкогольных напитков выросли на 26,4%. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

По данным компании "Нильсен", в натуральном выражении прохладительные напитки покупали чаще на 14%. Эксперты отмечают, что тенденция связана с жарким летом. А упали в прошлом году продажи в двух категориях – уход за детьми (-1%) и уход за полостью рта (-0,2%). 

Спрос на доставку продуктов увеличился на 42% в сравнении с 2023 годом, передает сервис "Купер". Чаще всего горожане приобретали фрукты и овощи (+37%), кисломолочную продукцию (+43%), яйца (+45%), хлебобулочные изделия (+46%) и мясо птицы (+37%). 

Безалкогольные напитки стали заказывать в три раза чаще. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открываются магазины с корейскими продуктами. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: безалкогольные напитки, продажи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии