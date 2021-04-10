Продажи безалкогольных напитков в Петербурге увеличились на 26%

В Петербурге в 2024 году продажи безалкогольных напитков выросли на 26,4%. Об этом пишет "Деловой Петербург".
По данным компании "Нильсен", в натуральном выражении прохладительные напитки покупали чаще на 14%. Эксперты отмечают, что тенденция связана с жарким летом. А упали в прошлом году продажи в двух категориях – уход за детьми (-1%) и уход за полостью рта (-0,2%).
Спрос на доставку продуктов увеличился на 42% в сравнении с 2023 годом, передает сервис "Купер". Чаще всего горожане приобретали фрукты и овощи (+37%), кисломолочную продукцию (+43%), яйца (+45%), хлебобулочные изделия (+46%) и мясо птицы (+37%).
Безалкогольные напитки стали заказывать в три раза чаще.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге открываются магазины с корейскими продуктами.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все