Продажи безалкогольных напитков в Петербурге увеличились на 26%

Эксперты отмечают, что тенденция связана с жарким летом.

В Петербурге в 2024 году продажи безалкогольных напитков выросли на 26,4%. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По данным компании "Нильсен", в натуральном выражении прохладительные напитки покупали чаще на 14%. Эксперты отмечают, что тенденция связана с жарким летом. А упали в прошлом году продажи в двух категориях – уход за детьми (-1%) и уход за полостью рта (-0,2%).

Спрос на доставку продуктов увеличился на 42% в сравнении с 2023 годом, передает сервис "Купер". Чаще всего горожане приобретали фрукты и овощи (+37%), кисломолочную продукцию (+43%), яйца (+45%), хлебобулочные изделия (+46%) и мясо птицы (+37%).

Безалкогольные напитки стали заказывать в три раза чаще.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открываются магазины с корейскими продуктами.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)