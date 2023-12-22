Акустический концерт Хелависы

Концерт состоится 30 мая в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб "Космонавт" проводит концерты на открытых площадках в городе. Одним из таких мероприятий нового летнего сезона станет концерт Хелависы 30 мая на крыше ROOF PLACE. В программе – акустика "Дикие травы".

В этом году альбому "Дикие Травы" исполняется 15 лет! Именно по этой причине группа решила сделать основной акцент на его треках. Песни из других альбомов также будут и обещают органично вплетаться в "Дикие травы".

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)