Харрисон Форд анонсировал съемки пятого фильма про "Индиану Джонса"

По предварительной информации, релиз фильма запланирован на 9 июля 2021 года.

Съемки пятой части приключенческого фильма про археолога Индиану Джонса начнутся на следующей неделе. Об этом журналистам Variety рассказал исполнитель главной роли Харрисон Форд.

По словам актера, режиссер Стивен Спилберг готов приступить к работе. Съемки картины будут проходить в нескольких странах. Сюжет ленты пока не раскрывается. По предварительной информации, релиз фильма запланирован на 9 июля 2021 года.

Форд сыграл персонажа Индиану Джонса в четырех фильмах. Также герой появлялся в телесериале "Хроники молодого Индианы Джонса", а также ленте "Индиана Джонс и последний крестовый поход" про молодого археолога.

Видео: YouTube/ Teofilo Ong