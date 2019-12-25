Хакерская группировка АРТ31 впервые атаковала компании РФ

Их названия, а также нанесенный ущерб не называются из-за политики конфиденциальности.

В России зафиксированы следы атак хакерской группировки АРТ31, которую ряд экспертов связывают с китайскими спецслужбами. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на представителей компании Positive Technologies.

По данным СМИ, злоумышленники известны своими атаками на государственные структуры некоторых государств, в том числе во время президентской кампании в Соединенных Штатах в прошлом году. Кроме того, деятельность АРТ31 была замечена в Монголии, Канаде, Белоруссии и США в этом году.

Количество атакованных компаний, их названия, а также нанесенный ущерб не называются из-за политики конфиденциальности.

Известно, что АРТ31 начала применять новый способ взлома гаджетов. Злоумышленники рассылают фишинговые письма, в которых содержится ссылка на подставной домен, похожий на имя сайта какого-либо государственного органа. После перехода по данной ссылке на устройство загружается специальное приложение, с помощью которого хакеры получают доступ к ПК.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году число зараженных компьютеров китайским ботнетом DirtyMoe выросло в 10 раз.

Фото: pexels.com