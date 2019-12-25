Хакеры устроили катастрофу в виртуальном городе-государстве на киберучениях The Standoff

За состязанием 10 команд наблюдали 64 тысячи человек со всего мира.

На киберполигоне в Москве состоялись крупнейшие открытые киберучения The Standoff, в ходе которых этичные хакеры испытывали на прочность инфраструктуру виртуального города-государства. За 10 командами, работавшими 35 часов подряд, наблюдали 64 тысячи человек из десятка стран.

За все время хакеры 19 раз успели разыграть сценарии с разливом нефти, взрывом газораспределительной станции, отключением линий электропередачи на подстанции, каждый из которых был смоделирован по мотивам реальных инцидентов. Отмечается, что самый масштабный инцидент организовали нападающие из команды Codeby&NitroTeam – хакеры смогли нарушить работу очистных сооружений, из-за чего несколько миллионов литров нечистот вылилось в окружающую среду. Попытки устроить подобные атаки в реальности, к сожалению, происходят регулярно и часто имеют успех. Команда Codeby&NitroTeam отличилась шестью недопустимыми событиями и заняла первое место среди атакующих по итогам конкурса. Команды защитников, тем временем, старались расследовать каждый из инцидентов, в общей сложности выявив 173 инцидента.

Киберполигон The Standoff организовала компания Positive Technologies, один из лидеров российского рынка информационной безопасности. На мероприятии анонсировали открытую онлайн-платформу для проведения полноценных киберучений на постоянной основе – The Standoff 365. Платформа представляет собой киберполигон, на котором воссозданы операционные и бизнес-процессы топливно-энергетического комплекса. В декабре завершится бета-тестирование новинки, а в мае 2022 года платформа станет доступна специалистам по расследованию киберинцидентов со всего мира. Кроме того, посетители кибербитвы увидели в действии метапродукт MaxPatrol O2 для автоматического обнаружения и нейтрализации кибератак, призванный защитить бизнес и решить проблему дефицита квалифицированных кадров. Полученный в ходе открытых киберучений опыт используют для дальнейшего развития метапродуктов компании Positive Technologies, MaxPatrol O2.

Также в рамках киберполигона состоялся трек The Standoff Young Hats для молодых специалистов по информационной безопасности, где рассматривались их доклады на исследовательскую тему, и конкурс The Standoff Digital Art. На нем шесть диджитал-художников предоставили для конкурса свои работы в виде NFT, а эксперты по инфобезопасности искали уязвимости и переписывали смарт-контракты.

Фото: pexels