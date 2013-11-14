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Хачанов вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Сегодня, 16:34
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Хачанов вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

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Встреча с итальянцем Сонего продолжалась 3 часа 29 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Франции.

Соперником 11-й ракетки мира в 1/8 финала турнира был итальянский спортсмен Лоренцо Сонего. Хачанов обыграл своего оппонента со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.

Следующим соперником Хачанова на "Ролан Гаррос" станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в третий круг "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros

Теги: atp, карен хачанов, лоренцо сонего, ролан гаррос
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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