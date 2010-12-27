Хабиб проведет следующую защиту титула весной

Место проведения боя еще не обсуждалось.

В четверг, 26 сентября, появилась информация, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом заявил его менеджер Ризван Магомедов.

Магомедов отметил, что пока место проведения боя еще не обсуждалось. Ранее спортсмен заявил о желании подраться в Москве или Петербурге. По этому поводу уже ведутся переговоры. Следующий бой Нурмагомедова с 80-ти процентной вероятностью состоится в России.

Напомним, что 7 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, тем самым он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

Ранее мы сообщали о том, что Хабиб Нурмагомедов раскроет на "Газпром Арене" секрет непобежденного бойца.

Фото:Instagram / khabib_nurmagomedov