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Хабиб Нурмагомедов раскроет на "Газпром Арене" секрет непобежденного бойца

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Действующий чемпион UFC в легком весе выступит в рамках Synergy Global Forum.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о возвращении в Петербург. 31-летний боец примет участие в Synergy Global Forum и расскажет петербуржцам, как оставаться непобежденным бойцом.

Нурмагомедов выступит на "Газпром Арене" 5 октября. Он пообещал своим поклонникам рассказать много всего интересного.

В ночь на 8 сентября в Абу-Даби состоялся бой между Нурмагомедовым и Дастином Порье. Российский боец вырвал победу удушающим приемом в третьем раунде и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. 7 октября Нурмагомедов сразился с ирландцем Конором Макгрегором, и также победил. Всего на счету спортсмена 28 побед в 28 поединках.

Ранее мы писали, что Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

Видео: Instagram / khabib_nurmagomedov

Теги: synergy global forum, хабиб нурмагомедов, чемпион ufc в легком весе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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