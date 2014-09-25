H&M временно откроет свои магазины, но скидок не будет

Физические магазины будут поэтапно открываться в августе.

Шведская сеть магазинов одежды H&M Group отменила распродажу, которую собирались провести в России перед финальным закрытием. Магазины откроются на время, но продавать товары будут по полной цене.

В компании сообщили, что магазины будут поэтапно открываться в августе. То же самое касается и H&M Home. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-магазины работать не будут.

Среди причин, по которым ретейлер решил уйти из России, названы ограничения, которые "препятствуют операционной деятельности и непредсказуемость будущего".

Актуальную информацию можно найти на сайте.

Фото: Piter.tv