Телеканал HBO приобрел права на российский фильм о любви

Комедия Анны Меликян называется "Про любовь. Только для взрослых".

Европейское подразделение HBO приобрело права на показ российского фильма "Про любовь. Только для взрослых". Комедию Анны Меликян будут показывать в Центральной и Восточной Европе уже в сентябре. Об этом сообщают российские СМИ.

Стоит отметить, что это далеко не первый фильм, который покупает HBO. В прошлом году компания приобрела права на показ "Заложников" Резо Гигинеишвили, "Тряпичного союза" Михаила Местецкого и "Салюта-7" Клима Шипенко.

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Видео: YouTube / iVideos