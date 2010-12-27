Новый сезон станет для сериала последним.

В сети появились первые кадры из шестого сезона "Карточного домика". После увольнения Кевина Спейси, исполнявшего одну из главных ролей, сериал собираются закрыть. Поэтому эти серии станут последними. Об этом сообщает стриминговый сервис Netflix.

Главную роль в новой части исполнит Робин Райат. Ее персонаж займет пост президента США. Кроме того, в сериале появятся и два новых актера Грег Киннир и Дайан Лэйн. По сюжету, они брат и сестра Шепард, которые занимают управляющие должности в корпорации, имеющей большое влияние на политическую ситуацию в стране.

Напомним, Кевина Спейси уволили из сериала после ряда обвинений в сексуальных домогательствах. Новая картина с участием актера, которая недавно вышла в прокат, не набрала за выходные и 300 долларов.

Фото: Twitter / See What"s Next