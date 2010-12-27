В США закрыли дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

Отсутствие главной улики и недоступность суду показаний жертвы заставили прокуратуру завершить разбирательство.

В американском штате Массачусетс закрыли уголовное дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на пресс-службу суда.

Недавно стало известно, что обвинение не смогло предоставить главную улику следствия. Предполагаемая жертва и его семья заявили, что мобильный телефон с перепиской был утерян. Позже 21-летний Уильям Литтл вообще отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись пятой поправкой.

Напомним, что полиция возбудила дело против киноактера после публичного обвинения журналистки Хизер Унру. Во время пресс-конференции женщина заявила, что Спейси домогался ее 18-летнего сына в одном из баров Нантакета. Инцидент произошел якобы в 2016 году.

Сам фигурант расследования заявил, что отвергает свою причастность к домогательствам.

Ранее Piter.tv писал о том, что фильм с Кевином Спейси собрал за первый уикенд меньше 300 долларов.

Фото: Кинопоиск