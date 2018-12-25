CNN: дело против Кевина Спейси закроют из-за отсутствия главной улики

Потерпевший не хочет предоставлять следствию телефон, в котором находятся доказательства.

Американский телеканал CNN сообщил о возможном закрытии уголовного дела против актера Кевина Спейси. Журналисты ссылаются на слова окружного судьи Томаса Бартнетта. Причиной журналисты называют отсутствие основной улики.

На данный момент известно, что потерпевший от сексуальных домогательств отказался предоставлять органам власти собственный телефон. Именно в мобильном устройстве якобы и должны находиться данные, в котором зафиксированы детали инцидента. Этими сведениями он делился в переписке со своей девушкой. Мужчина утверждает, что потерял гаджет.

Ранее скриншоты переписки оказались в прокуратуре, но сторона защиты потребовала лично изучить телефон. Адвокаты предположили, что со смартфона могли быть удалены некоторые записи, доказывающие невиновность Спейси. Такие обвинения потерпевший отверг. После молодой человек воспользовался пятой поправкой к Конституции говорящей о том, что не обязан свидетельствовать против себя.

Напомним, что дело касается попытки изнасилования. Жертвой оказался сын бостонской телеведущей Хизер Юнру. Женщина обвинила Кевина Спейси в домогательствах к юноше во время пресс-конференции. Она рассказала, что неприятный инцидент произошел в июле 2016 года, в баре Нанкета. По ее словам, актер напоил жертву, а после воспользовался его состоянием.

Сам артист отказывается от общения с прессой и не хочет комментировать слухи.

Ранее Piter.tv писал о том, что видео Кевина Спейси от лица героя "Карточного домика" вызвало неоднозначную реакцию.

Видео: YouTube / Сцена из сериала "Карточный домик"