Мировая премьера состоится 6 марта 2023 года.

HBO представил тизер второго сезона сериала "Перри Мейсон". Одним из продюсеров проекта выступил актер Роберт Дауни-младший. Шоураннерами выступили Майкл Беглер и Джек Эмиел.

Сериал рассказывает историю адвоката и ветерана Первой мировой войны Перри Мейсона, который борется с психологическими травмами. Во втором сезоне он будет расследовать убийство наследника могущественной нефтяной семьи.

Главную роль исполняет Мэттью Риз. Также к своим персонажам из первого сезона вернутся Джульет Райлэнс и Крис Чок. Премьера второго сезона "Перри Мэйсона" состоится 6 марта 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер мини-сериала "Сантехники Белого дома".

Видео: YouTube / HBO