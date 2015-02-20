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HBO представил тизер второго сезона сериала "Перри Мейсон"

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Мировая премьера состоится 6 марта 2023 года.

HBO представил тизер второго сезона сериала "Перри Мейсон". Одним из продюсеров проекта выступил актер Роберт Дауни-младший. Шоураннерами выступили Майкл Беглер и Джек Эмиел.

Сериал рассказывает историю адвоката и ветерана Первой мировой войны Перри Мейсона, который борется с психологическими травмами. Во втором сезоне он будет расследовать убийство наследника могущественной нефтяной семьи.

Главную роль исполняет Мэттью Риз. Также к своим персонажам из первого сезона вернутся Джульет Райлэнс и Крис Чок. Премьера второго сезона "Перри Мэйсона" состоится 6 марта 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер мини-сериала "Сантехники Белого дома".

Видео: YouTube / HBO

Теги: hbo, перри мейсон, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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