Сериал выйдет 16 августа.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что HBO показал новый расширенный трейлер "Страны Лавкрафта". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале кабельного телеканала HBO.

В основу сюжета лег одноименный роман Мэтта Раффа, который вышел в 2016 году. События киноленты описывают жизнь Аттикуса Фримана, который со своими близкими путешествует в поисках своего отца. Во время поездки он сталкивается не только с расистскими выходками незнакомцев, но и с разными монстрами из книг Говарда Лавкрафта.

Сериал выйдет 16 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Киану Ривз спустя 15 лет воссоединился со съемочной группой "Константина".

Видео:HBO/YT