HBO опубликовал тизер спецвыпуска "Друзей" и приквела "Игры Престолов"

Новинки выйдут в 2021 и 2022 годах.

В пятницу стриминговый сервис HBO опубликовал кадры специального эпизода "Друзей", приквела "Игры Престолов", а также других сериалов.

Зрители увидят перезапуск "Сплетницы", новые сезоны "Наследников" и "Белой вороны" и документальных проектов о Тайгере Вудсе и Ники Минаж. Также в обозримом будущем на экранах покажут "Чудо-женщину: 1984", "Лигу справедливости" и "Без резких движений".

Приквел "Игры Престолов", сериал "Дом Дракона" разрабатывается уже чуть больше года по роману Джорджа Мартина "Пламя и кровь" о Таргариенах. Предполагается, что история расскажет о судьбе пяти главных героев.

Также фанаты классики ожидают спецвыпуск "Друзей" с участием Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера, Дженнифер Энистон и Мэтта Леблана. Съемки эпизода возобновят в марте 2021 года.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Общага", снятого по роману Алексея Иванова.

Видео: HBO