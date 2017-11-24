Петербургский художник Макс Отто показал общее между росгвардейцем, священником и полицейским

В видео священник, полицейский и росгвардеец снимают свою форму и окунают ее в ведра с белой, синей и красной краской.

Петербургский художник Макс Отто опубликовал в своем Instagram новое видео под названием "Белая форма". Этим видео он попытался показать, что цвет формы, нашивки, бусы с символикой и прочие атрибуты представителей различных структур – это лишь особенности унитарной одежды. А за формой скрывается личность обыкновенного человека.

Гвардеец, полицейский и священник - визуальные мемы нашего времени. Макс Отто

К примеру, на сайте МВД пишут, что служба в министерстве "требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям". Но в любой структуре человек должен подчиняться приказам сверху, какие бы благие намерения он не имел.

В видео священник, полицейский и росгвардеец снимают свою форму и окунают ее в ведра с белой, синей и красной краской. После этого все вещи становятся белыми рубашками.

Такой рубашкой связан человек, который носит форму, но не готов бить других людей; который не хочет защищать несправедливость; который способен безвозмездно оказывать духовную поддержку - связаны все, у кого под формой прячется человечность. Макс Отто

После очистки одежды от внешней атрибутики, автор как бы развязал рукава смирительных рубашек, которые держат связанным всё человеческое в человеке.

Вилдео: Instagram/ ottomaks