Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: миссия ООН по Еленовке отправится на место обстрела СИЗО после получения всех гарантий. Соответствующей информацией дипломат поделился на заседании Совета Безопасности Всемирной организации .
Миссия по установлению фактов, которую я инициировал после трагедии в Еленовке 29 июля, готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Эксперт подчеркнул, что международная миссия должна иметь свободный и безопасный доступ к необходимым локациям в регионе, а также всем имеющимся доказательствам без каких-либо ограничений, вмешательств извне.
Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми.
Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций
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