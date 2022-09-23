Генсек ООН объяснил, как будет продвигаться расследование трагедии в ДНР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: миссия ООН по Еленовке отправится на место обстрела СИЗО после получения всех гарантий. Соответствующей информацией дипломат поделился на заседании Совета Безопасности Всемирной организации .

Миссия по установлению фактов, которую я инициировал после трагедии в Еленовке 29 июля, готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт подчеркнул, что международная миссия должна иметь свободный и безопасный доступ к необходимым локациям в регионе, а также всем имеющимся доказательствам без каких-либо ограничений, вмешательств извне.

Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций