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Гутерриш: миссия ООН по Еленовке отправится на место обстрела СИЗО после получения всех гарантий

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Генсек ООН объяснил, как будет продвигаться расследование трагедии в ДНР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: миссия ООН по Еленовке отправится на место обстрела СИЗО после получения всех гарантий. Соответствующей информацией дипломат поделился на заседании Совета Безопасности Всемирной организации .

Миссия по установлению фактов, которую я инициировал после трагедии в Еленовке 29 июля, готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт подчеркнул, что международная миссия должна иметь свободный и безопасный доступ к необходимым локациям в регионе, а также всем имеющимся доказательствам без каких-либо ограничений, вмешательств извне.

Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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