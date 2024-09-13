Гуменник планирует снизить нагрузку перед ОИ-2026 после контрольных прокатов в Петербурге

Победитель отборочного турнира в Пекине отметил усталость после акклиматизации и необходимость беречь силы до Игр.

Российский фигурист Пётр Гуменник, успешно прошедший олимпийский отбор на турнире в Пекине, заявил о планах снизить интенсивность тренировок перед Олимпиадой-2026 в Италии. После контрольных прокатов в Санкт-Петербурге спортсмен объяснил необходимость восстановления.

Сейчас немножко отдохну, сбавлю интенсивность, чтобы не перегореть до Олимпиады, но в важных российских стартах планирую участвовать Пётр Гуменник, фигурист

Он отметил последствия акклиматизации после возвращения из Китая. По словам фигуриста, несколько дней после он чувствовал, что мышцы немного не те. Но дал себе отдохнуть и к концу недели был в хорошем состоянии. На контрольных прокатах в "Юбилейном" Гуменник получил подробный разбор программ от специалистов, сообщают РИА Новости.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Гуменник войдёт в состав сборной России по фигурному катанию.

Ранее Piter.TV сообщал, что фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к выступлениям.

Фото: Telegram / Пётр Гуменник