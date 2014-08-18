В Южно-Приморском парке неизвестный ранил женщину с ребенком

Инцидент случился вечером 30 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

В Красносельском районе, в Южно-Приморском парке, неизвестный ранил женщину, гулявшую с ребенком. Об этом 3 августа сообщает "Мегаполис".

Инцидент случился вечером 30 июля, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестный мужчина ударил женщину в руку чем-то наподобие заточки или напильника. Петербурженка вырвалась и убежала.

К сожалению, пока злоумышленника не удалось поймать по горячим следам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале июля в Петербурге нашли любителя холодного оружия и картин. Правоохранители задержали 47-летнего вора. Мужчина пытался утащить картину из магазина и ранил ножом продавца.

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