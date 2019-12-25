Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об уголовном деле

Гуцериев заявил, что его никто не вызывал, и что нет никакого уголовного преследования.

На фоне обысков в Кремль на встречу с Путиным прибыл бизнесмен Михаил Гуцериев. На вопрос журналиста РБК о контрабанде "Сафмаром" нефти в Турцию бизнесмен отметил словами "созвездие идиотов".

Гуцериев заявил, что его никто не вызывал, и что нет никакого уголовного преследования. Он прибыл на встречу президента с представителями крупного бизнеса, как и все.

Ранее в компаниях, совладельцем которых является Гуцериев, прошли обыски. Накануне было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Однако в пресс-службе "Сафмара" данную информацию также опровергли.