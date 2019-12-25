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Губернатора Петербурга вызвали в суд по иску муниципального депутата из Купчино
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Губернатора Петербурга вызвали в суд по иску муниципального депутата из Купчино

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Градоначальник должен был присутствовать в качестве соответчика.

Член "Единой России" Игорь Артемьев пытается оспорить выборы главы местной администрации. В качестве соответчика Фрунзенский районный суд привлек губернатора города Александра Беглова.

Муниципальный депутат МО №72 Артемьев хотел занять пост главы администрации, но не прошел отбор конкурсной комиссии. Она была сформирована на половину местным советом, а также на половину градоначальником. 

Следующее заседание назначено на 2 марта. На нем должен будет присутствовать губернатор или его представитель. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Митянина направила в ЗакС недостающие документы для выдвижения на пост детского омбудсмена

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: губернатор, иск, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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