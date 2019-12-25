Петербург не закроют на карантин

У Смольного есть план, как сдержать вирус в городе.

На встрече с правительством города, "Фонтанка" спросила у губернатора, закроют ли Петербург полностью. Беглов заявил, что это невозможно сделать: нельзя закрыть все рестораны, метро и другие необходимые точки, в город не смогут завезти продукты.

Смольный простроил математическую модель, в зависимости от переменных которой будут приняты те или иные решения в связи с коронавирусом.

"План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения", – отметил Беглов.

Ранее мы сообщали, что более 9 тысяч петербуржцев сдали анализы на коронавирус.

Фото: рixabay